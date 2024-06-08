Ülkemizdeki Alman şirketlerin stok değeri 24 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Almanya’da Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için bir yatırım destinasyonu olarak tanıtılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Dağlıoğlu, Türkiye-Almanya Yatırım Konferansı’nı da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir’in nisan sonunda Türkiye'yi ziyareti sonrası uluslararası yatırımcıların ilgisi Türkiye üzerindeyken düzenlediklerini söyledi.

“Türkiye ile Almanya arasında yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz ve aslında önümüzdeki yıllarda bu hacmin çok hızlı bir şekilde büyüyebileceğini öngörüyoruz" diyen Dağlıoğlu sözlerini;

“Son 20 yılda da Almanya merkezli şirketlerin 12 milyar doların üzerinde Türkiye'ye yatırım yaptığından bahsediyoruz. Bu yatırımların stok değeri 24 milyar dolara ulaşmış durumda. Alman şirketlerinin Türkiye'de büyümeye devam ettiklerini, kazandıklarını Türkiye'ye yatırarak inorganik veya organik olarak büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Almanya'dan daha fazla yatırım çekme potansiyelimiz olduğunu biliyoruz" diyerek sürdürdü.

Avrupalı yatırımcı için yeşil dönüşümün önemi büyük

Dağlıoğlu, Avrupa için yeşil dönüşümün çok önemli olduğuna işaret ederek, artık şirketlerin geleceğe yönelik planlar yaparken sürdürülebilirlik ilkelerine göre hareket ettiklerini ve buna göre karar verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomi programının uluslararası yatırımcılar için değer önerilerini güçlendirdiğini anlatan Dağlıoğlu, “Özellikle son aylarda bunun (yatırımların) doğrudan realize olduğunu istatistiklere bakarak da görebiliyoruz. Özellikle portföy yatırımcıları çok hızlı bir şekilde ülkeye gelmiş durumda. Uluslararası doğrudan yatırımlar yine önceki dönemde belirli bir tempoda devam ediyordu. Artan bir tempoyla ilginin oluştuğunu doğrudan yatırımlara yansıdığını görebiliyoruz” dedi.

'Gri listeden çıkış' yatırım girişleri için olumlu

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin de Dağlıoğlu, “Hepsi pozitif tabii. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının artması yatırımcı içinde bir güven unsuru oluyor. Yani birçok bileşeniyle beraber o risk faktörünün azalmasıyla beraber yatırımcı iştahının arttığını görüyoruz. Yatırımcıların hepsi o yatırım yaptıkları bütün ülkeler için belirli bir risk ve getiri oranı konusunda hesaplamaları oluyor. Bu gri liste konusu da diğer bütün göstergelerdeki gelişme gibi yatırımcılar için pozitif gelişmeler olacak. Bunların hepsinin uluslararası doğrudan yatırım girişlerine de portföy yatırım girişlerine de olumlu etkisinin olacağını öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.