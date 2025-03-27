Uludağ'daki otel yangınında bir aile yok oldu: Şampiyon kayakçı Berkin Usta'nın ardından acı hatıralar kaldı...

Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel’de sabah saatlerinde başlayan yangın Usta ailesini hayattan kopardı.

Restoranın kafe bölümünde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dün gece sezon sonlandığı ve tesis kapalı olduğu için kayak malzemelerini toplamak için otele geldiği öğrenilen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile eşi Fikriye Usta ve oğulları Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) yangında hayatını kaybetti.

Çok küçük yaşlarda babası Yahya Usta'nın gözetiminde kayağa başlayan milli sporcu Berkin Usta, 2021'de Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Berkin Usta, kış olimpiyat oyunlarına katılan 7 sporcudan biriydi.

Kayağa 5 yaşında başlamıştı

Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Çok mutlu ve gururluyum. Babam da kuzenim de eski milli kayakçı. 6 yaşına kadar babamla birlikte kaydım. 11 yaşımda milli takıma katıldım; 12 yaşımdan bu yana da uluslararası yarışmalarda yarışıyorum."

Çocukluğunu, ailesini, okulunu yaşayamadı

Berkin Usta'nın hem babası hem de ilk hocası olan ve hocaların hocası olarak da bilinen Yahya Usta ise oğlunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Berkin daha ayakta duramıyordu, biz kayakla kaydırmaya başladık ve sevdirdik. 5 yaşından sonra yurt dışına göndermeye başladık. Çocukluğunu, ailesini, okulunu yaşayamadı. Çok büyük başarılar elde etti, son 15 - 16 yıldır Türkiye şampiyonu."

Anne Fikriye Usta ise Berkin'in çok küçük olduğu için kayak ayakkabılarına çorap doldurarak bu spora başladığını söylemişti.