Uluslararası Tahkim Camiası İstanbul’da toplandı

Ana etkinliğin hemen öncesinde 17 Nisan akşamı tarihi Pera Palace Hotel’de görkemli bir açılışla uluslararası arenada yerini almak üzere uluslararası tahkim camiasına “Merhaba!”, yoğun ilgiyle gelen katılımcılarına ise “Hoşgeldiniz!” diyen İstanbul Tahkim Günleri; açılışın ardındaki üç gün boyunca misafirlere İstanbul’un hem tarihi hem modern mekanlarında akademik çalışmalar, iş birlikleri ve profesyonel bağlantılar kurma adına eşsiz bir imkan sağladı.

Dünyanın seçkin hukuk büroları ile şirketlerinin sponsorluğu, alanında önde gelen avukatların gerçekleştirdikleri sunumlar ve beş yüzü aşkın hukukçunun katılımı ile gerçekleşen etkinliğin panelleri için mekan tercihi tarihi Çırağan Sarayı’ndan yana kullanılarak katılımcılara modernitenin ve tarihi atmosferin iç içe geçtiği bir deneyim sunuldu.

Tahkimin temas ettiği pek çok konuda panele yer vererek ilgili herkese hitap eden programın Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleşen büyüleyici kapanış kokteylinin ertesi -ve programın son- gününde ise Cihangir’in Akdeniz atmosferine sahip mekanlarından Emily’s Garden ev sahipliğinde, ilham veren hikayelere sahip iş kadınlarının panelleri eşliğinde brunch ve akabinde uzmanların anlatımıyla şarap tadımı etkinlikleri gerçekleştirilerek gelecek sene yapılacak etkinliğin temelleri atılmış ve temennileri tamamlanmış oldu.

İş dünyasına getirdiği faydaların beraberinde önemli çevresel ve sosyal sorumlulukları da üstlenen İstanbul Tahkim Günleri’nin; çevre alanında çalışan kurumlarla yaptığı iş birlikleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda yaptığı programları ve depremzede çocuklara bağış yapılmasına vesile olan Law Rocks isimli konser organizasyonu, etkinliği sürdürülebilir kılan ve öne çıkaran etkenlerden oldu.

İstanbul’un uluslararası arenada uyuşmazlık çözümü için potansiyelini göstereceği ve dünya çapında her sene önem kazanarak pek çok hukukçu için yıllık bir buluşma noktası olacağı bu etkinlik; ulusal ve uluslararası önde gelen şirketlerin kurum içi avukatları/hukuk müşavirleri, yurt içi ve yurtdışı merkezli hukuk bürolarında çalışan avukatlar/danışmanlar ile yurt içi ve yurtdışında bulunan üniversitelerin akademisyenleri başta olmak üzere yüksek katılımcı profiliyle dikkat çekmekte.

"Takdire şayan performans"

Kuşkusuz, bu başarının arkasında ise tüm gözlerin uyum içinde, tutku ve disiplinle çalışan bir ekibi araması tesadüf değil ki; İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Sekreteri Yasin Ekmen, Baş Hukuk Müşaviri Nazlı Pişkin; Londra’nın önde gelen bürolarından Bench Walk Advisors ekibinden Ayşe Yazır Chopin, Hasan Tahsin Azizağaoğlu ile Orhun Metal Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Ergüden’in yanı sıra Revşan Sancar, Hüseyin Can Demirkan, İpek İnce, Alveen Shirinyans gibi genç hukukçuların bir araya gelerek oluşturduğu organizasyon ekibinin sektör adına İstanbul’un potansiyelini göstereceğine inandıkları bu etkinliği organize ediyor olması takdire şayan bir performans olarak değerlendirildi.

Gelecek sene 16-19 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Tahkim Günleri’nin çalışmaları hız kesmeden devam etmekte olup detayların ilerleyen tarihlerde açıklanması ve etkinliğe katılım göstermek isteyen ilgililerin ise İstanbul Tahkim Merkezi veya etkinliğin resmi web sitesi olan istanbularbitrationdays.com adresi üzerinden iletişime geçmesi önem arz ediyor.