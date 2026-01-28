Ümraniye’de aile korkusu: Yakalanmamak için 4. kattan atladılar

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesiyle paniğe kapıldı. Yakalanmamak için genç ile kız arkadaşı, bulundukları dairenin 4. katındaki pencereden aşağı inmeye çalıştı ve bu sırada yaralandı.

Camda asılı halde bekleyen genci fark eden apartman sakinleri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, gencin uzun süre aşağıya sarkarak yardım beklediği anlar yer aldı.

Yakalanmaktan korktukları için atladılar

Kısa süre sonra yakalanmaktan korkan genç ile kız arkadaşı camdan atladı. Kayıtlarda, iki gencin apartman bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü. Olay sonrası aile üyeleri büyük panik yaşadı.

Camdan atlayan genç kızın ağabeyi ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Görüntülerde ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın" diye bağırdığı duyuldu.