Ümraniye’de aile korkusu: Yakalanmamak için 4. kattan atladılar
İstanbul Ümraniye’de kız arkadaşının evinde aile bireylerinin gelmesiyle yakalanma korkusu yaşayan iki genç, panikle 4. kattaki camdan aşağı sarktı ardından atladı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda gençler yaralanırken, bahçede hareketsiz kalan ikili ve sinir krizi geçiren ağabeyin feryatları dikkat çekti.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesiyle paniğe kapıldı. Yakalanmamak için genç ile kız arkadaşı, bulundukları dairenin 4. katındaki pencereden aşağı inmeye çalıştı ve bu sırada yaralandı.
Camda asılı halde bekleyen genci fark eden apartman sakinleri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, gencin uzun süre aşağıya sarkarak yardım beklediği anlar yer aldı.
Yakalanmaktan korktukları için atladılar
Kısa süre sonra yakalanmaktan korkan genç ile kız arkadaşı camdan atladı. Kayıtlarda, iki gencin apartman bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü. Olay sonrası aile üyeleri büyük panik yaşadı.
Camdan atlayan genç kızın ağabeyi ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Görüntülerde ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın" diye bağırdığı duyuldu.