UNESCO listesindeki tarihi alanlar filmle tanıtılacak

02 Ekim 2017

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin sosyal medyadaki tanıtım ağı "Turkey Home" tarafından Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan 18 tarihi ve kültürel alanın tanıtımı için film hazırlandı.

Bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan 18 varlık şöyle sıralandı:

İstanbul



Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası (Sivas)



Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum)



Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)



Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)



Safranbolu Şehri (Karabük)



Troya Antik Kenti (Çanakkale)



Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi (Edirne)



Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)



Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)



Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)



Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri



Efes (İzmir)



Ani Arkeolojik Alanı (Kars)



Afrodisias (Aydın)



Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)



Pamukkale-Hierapolis (Denizli)



Aphrodisias

Kaynak: AA