UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndan Kapadokya'ya inceleme ziyareti

İnceleme ziyareti sırasında bölgedeki bazı noktalarda coğrafi ve iklimsel koşullardan dolayı şapkasında düşme tehlikesi görülen peribacalarını inceleyen uzmanlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş bildirdi.

İncelemelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, bölgede zarar gören bazı peribacalarında restorasyon çalışması yürüttüklerini, ören yerlerinde şapkası düşme riskiyle karşı karşıya olanlarla ilgili uzmanlardan görüş alabilmek amacıyla istişare toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Alınması gereken tedbirlere dair sonuç bildirgesi imzalandı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyelerinin bölgedeki incelemelerinin ardından kendilerine iletilen görüşlerden yola çıkarak çalışma yapacaklarını aktaran İnceciköz, şöyle konuştu: "Doğası gereği peribacalarının oluştuğu, zamanla yıpranıp bir süre sonra da şapkalarının düşerek varlığını kaybettiğini, bu doğal seleksiyonun korunmasının da önemli bir durum olduğunu ifade ettiler. Burası ziyaretçi alan bir yer, bu nedenle şapkanın düşme ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylediler. Bunu sonuç bildirgesinde imzalattırdık. Uzmanlarla beraber kayanın hangi yöne düşeceğinin hesaplamaları yapılarak yuvarlanmasını engellemek için yakın çevresine doğal malzemeyle koruma bandı çekeceğiz. Sonraki süreci restorasyonla yönetmiş olacağız." İnceciköz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın üniversitelerle işbirliği yaparak çalışmaların hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.