Ünlü isimler ne kadar kazanıyor? Aylık gelirler dosyada

Ünlü isimlere yönelik soruşturmada, şüphelilerin aylık gelirleri ve ifadelerdeki ayrıntılar dosyada yer aldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre, Hacıoğlu aylık gelirini 1 milyon TL olarak beyan etti. Rıza Kaan Tangöze aylık gelirini 600-800 bin TL, eski milli boksör Adem Kılıçcı 300 bin TL, şarkıcı Murat Dalkılıç ise 250-300 bin TL aralığında açıkladı.

Soruşturma hangi suçlamalarla yürütülüyor?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bazı isimler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.