Ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarına kepçe girdi

Şişli Merkez Mahallesi'nde bir inşaat firması bir apartanın yıkım çalışmasını gerçekleştiriyordu.

İHA'nın haberine göre; operatör yıkım esnasında kepçeyi duvara vurunca bitişik binada oturan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın dairesinin duvarı da yıkıldı.

Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen neye uğradığını şaşırdı

Tufan Gökpınar kimdir?

Miss & Mr Model Of Turkey 2022 yarışmasında 2. olan Tufan Gökpınar, 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Rabia: Sonu Buysa' adlı projelerde yer aldı. Gökpınar, 'Yalı Çapkını' dizisinde de rol aldı.