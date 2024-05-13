Ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarına kepçe girdi
İstanbul Şişli’de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, yanlışlık yan binada ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. O esnada evde bulunan Gökpınar'ın arkadaşı büyük korku yaşadı.
Şişli Merkez Mahallesi'nde bir inşaat firması bir apartanın yıkım çalışmasını gerçekleştiriyordu.
İHA'nın haberine göre; operatör yıkım esnasında kepçeyi duvara vurunca bitişik binada oturan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın dairesinin duvarı da yıkıldı.
Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen neye uğradığını şaşırdı
Tufan Gökpınar kimdir?
Miss & Mr Model Of Turkey 2022 yarışmasında 2. olan Tufan Gökpınar, 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Rabia: Sonu Buysa' adlı projelerde yer aldı. Gökpınar, 'Yalı Çapkını' dizisinde de rol aldı.