Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, “Sefo” lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır ve oyuncu Melis Sezen’in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alındı.

Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı

Adli Tıp Kurumuna getirilen şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu, “tutuklama” talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise “adli kontrol” tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik işlemlerinin ardından Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

7 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Soruşturma kapsamında Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse, Yeliz Tuba Yasa ve bir şüphelinin daha gözaltı sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen serbest bırakıldı

Aras Bulut İynemli, “Sefo” lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.