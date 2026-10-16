Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi 20 Ekim'de yapılacak

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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 31 Temmuz'da tutuklandığı belirtildi.

Dedetaş'ın Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 No'lu meclis kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24 Ağustos 2026 tarihli ve '2026/1703' esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına konu olmuş, bu karara yapılan itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesinin 2 Eylül 2026 tarihli ve '2026/1533' sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Yargı kararları doğrultusunda yenilenen seçim sonucunda 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."