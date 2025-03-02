Usta sanatçı Edip Akbayram'dan kötü haber

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmadan kısa bir süre önce geçirdiği zatürre nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının durumunun ağırlaştığını belirtti.

Ne olmuştu?

53 gündür hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki sanatçı, hastaneye kaldırılarak ve yoğun bakıma alınmıştı. 10 Ocak'ta 1 saat süren bir ameliyat geçiren Akbayram, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınırken 13 Ocak'ta ise bir ameliyat daha geçirmişti.