UTTS’de son gün: TTB takmayanlara 140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) uyum için verilen süre bugün sona eriyor. TTB’si olmayan taşıtlar, 1 Temmuz itibarıyla akaryakıt giderini vergiye yansıtamayacak.

GİB, sistemin, akaryakıt sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi. UTTS ile birlikte, taşıtların plaka bilgileri otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) iletilecek ve elle plaka girme uygulamasına son verilecek.

Gider yazılamayacak, fişler geçersiz sayılacak

Vergi Usul Kanunu kapsamında, 1 Temmuz’dan itibaren TTB’si olmayan taşıtların yakıt alımlarına ait ÖKC fişleri, hiç düzenlenmemiş sayılacak. Dolayısıyla, bu fişler üzerinden akaryakıt gideri gösterilemeyecek.

Ceza aralığı: 7 bin TL ile 140 bin TL arasında

UTTS kapsamında belirlenen usul ve esaslara uymayan mükellefler için özel usulsüzlük cezaları da gündemde. Bu kapsamda uygulanacak cezalar, 7 bin TL’den başlayıp 140 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, yükümlü olduğu halde kayıt yaptırmayanlar için 7 bin ila 28 bin TL arasında para cezası kesilecek.

Montaj süreci dijital olarak yürütülüyor

TTB montaj işlemleri ve kayıt başvuruları, UTTS’nin internet sitesi üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. Sisteme dahil edilen araçların akaryakıt alımları, UTTS’ye entegre ÖKC’lerden düzenlenen fişlerle otomatik olarak sisteme kaydediliyor.

GİB, işletmelere cezai yaptırımla karşılaşmamaları için montaj işlemlerini bugün (30 Haziran) içinde tamamlamaları yönünde çağrıda bulundu.