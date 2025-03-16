Uyarılar peş peşe geliyor! Sıcaklık 15 derece birden düşecek: İstanbul ve Ankara’da kar bekleniyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Adana’nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece ile en yüksek sıcaklık kaydedildi. Ancak Meteoroloji, salı gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. İstanbul ve Ankara’da kar yağışı beklenirken, yetkililer ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Mart 2025 hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde ölçüldü.
Ülkenin birçok kentinde sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, en yüksek sıcaklık Adana'nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece olarak kaydedildi. Sıcaklıkların 30 dereceyi geçtiği iller arasında Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Antalya, Aydın, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Rize, Bursa, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bilecik, Samsun, Bartın, Giresun, Düzce, Denizli, Karaman, Burdur, Ordu, Şırnak, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Gaziantep ve Kilis yer aldı.
Uzmanlar, sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor.
Salı günü hava durumu değişiyor
Meteoroloji tahminlerine göre, sıcaklıklar 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle düşüşe geçecek. Hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yetkililer, hava değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
AKOM, İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı
Meteoroloji ve valiliklerden yapılan açıklamalara göre, 18 Mart Salı gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul’da yüksek kesimlerde 19-20 Mart’ta kar yağışı görülebilirken, Ankara’da çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da lodos fırtınasına karşı uyarı yapılırken, Ankara’da sıcaklıkların -4 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Bugün hava nasıl olacak? (16 Mart 2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma ve don olayı uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölgelerimizde hava
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu