Uyarılar peş peşe geliyor! Sıcaklık 15 derece birden düşecek: İstanbul ve Ankara’da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde ölçüldü.

Ülkenin birçok kentinde sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, en yüksek sıcaklık Adana'nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece olarak kaydedildi. Sıcaklıkların 30 dereceyi geçtiği iller arasında Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Antalya, Aydın, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Rize, Bursa, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bilecik, Samsun, Bartın, Giresun, Düzce, Denizli, Karaman, Burdur, Ordu, Şırnak, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Gaziantep ve Kilis yer aldı.

Uzmanlar, sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor.

Salı günü hava durumu değişiyor

Meteoroloji tahminlerine göre, sıcaklıklar 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle düşüşe geçecek. Hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yetkililer, hava değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

AKOM, İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı

Meteoroloji ve valiliklerden yapılan açıklamalara göre, 18 Mart Salı gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul’da yüksek kesimlerde 19-20 Mart’ta kar yağışı görülebilirken, Ankara’da çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da lodos fırtınasına karşı uyarı yapılırken, Ankara’da sıcaklıkların -4 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Bugün hava nasıl olacak? (16 Mart 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma ve don olayı uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu