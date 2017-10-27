Uysal: Üsküdar'daki çalışmalar 2018 baharında bitecek

27 Ekim 2017

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Meydanı'nı genişletme çalışmalarını zorunluluktan kaynaklandığını belirterek, "Kuşkonmaz Camisi korunuyor, önü kapatılmayacak ve genişleme kazıklarla değil dubalarla olacak. Çalışmalarının önümüzdeki yıl baharda bitirilmesi planlanıyor." dedi.

Üsküdar Meydanı'nda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile inceleme yapan Uysal, göreve geldikten sonra bir ay boyunca İBB'nin tüm iştirakleri ve yürütülen bütün işlerle ilgili brifing aldığını söyleyen Uysal, ardından ziyaret, inceleme ve denetlemelere başladığını anlattı.

İlk ilçe ziyaretini Üsküdar'a yaptığını, Marmaray, Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı ve bunların devamında Üsküdar Meydan çalışmasıyla Üsküdarlıların 10 yıldır inşaatla karşılaştıklarını dile getiren Uysal, "Vatandaşlarımız bu inşaatların eziyetini ve sıkıntısını çekiyor ama her eziyet ve sıkıntının karşılığında bir fayda, bir rahatlık vardır. Üsküdar için 10 yıllık bu çalışmalar varsa önümüzdeki dönemde de bir rahatlık olacaktır." dedi.

Metro hattında sona gelindiğini ve tahminlerine göre bir ay sonra hizmete açılacağını, ardından meydanın düzenlenmesinin tamamlanacağını kaydeden Uysal, "O zaman Üsküdar Meydanı, gerçekten bir meydan olacak. Bu meydanda belki günlük 50-60 bin kişilik sirkülasyon vardı. Ama Marmaray’dan sonra Ümraniye-Üsküdar Metrosu bittikten sonra hesaplamalarımıza göre günlük 220 bin kapasiteli bir yoğunluk oluşacak. Belki 300-350 bine çıkacak bir yoğunluk olacak, bundan dolayıdır ki İBB burada meydan çalışması başlatmıştır." diye konuştu.

Denizden yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanın meydana katılacağını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Yoğun sirkülasyon geniş alan ihtiyacını doğurmuş. Bu çalışmalar yapılırken öncesinde tartışmalar oldu. Hemen yanımızdaki Kuşkonmaz Camisinin önünün kapatılması, kazıklar nedeniyle caminin zarar görmesi tartışıldı. Tarih hepimizin mirası. Bizden öncekiler bize bırakmış, bizim görevimiz de aynı şekilde koruyarak geleceğe miras bırakmak. Burada meydanı genişletmek zorunluydu. Caminin önünü genişletmek de zorunluydu. Büyük Usta Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Kuşkonmaz Camisi korunuyor, önü kapatılmayacak ve genişleme kazıklarla değil dubalarla olacak. Kazıklarla başlamış proje, Anıtlar Kurulundan izin alınmış ama kazıkların zarar verdiği tartışması gündeme gelince biz de artık bu cami önündeki alanın kazıklarla değil, dubalarla, sadece vatandaşların bir geçiş güzergahı olarak planlıyoruz. Kazıkların olduğu yerler bitikten sonra caminin önünde de vatandaşlarımız yine kesintisiz bir şekilde meydandan öbür tarafa geçebilecekler."

2018'de bitecek

Üsküdar Meydanı'ndaki çalışmaların 2018'in bahar aylarında tamamlanmasının planlandığını dile getiren Başkan Uysal, Üsküdar Meydanı bittiğinde 86 bin metrekare genişliğinde olacağını, Marmaray, Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın buluşacağını ve Üsküdar vapurlarının da hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

Aşırı yağışlarda denizle Üsküdar Meydanı’nın birleşmiş gibi göründüğü su baskınlarına da değinen Uysal, bunun sona ereceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada zaman zaman gündeme gelen bir konu var. Yağmur yağdığı zaman, Üsküdar Meydanı'nın denizle birleşmesi, yağmur suyu hatlarının işlememesi doğru. Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatları tamamıyla bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu meydana gelinceye kadar belediye binamızın oralarda sıkıntılar olduğunu için buradan direkt yüzeyden meydana inebiliyor. İSKİ'miz, bunun çalışmasını yapıyor. Meydan bitmeden o çalışmalar da bitmiş olacak. O konuda bir kaç çalışma modeli var. Belki yukarıdan İSKİ kolektörle çözüp veya tünelle hemen belediye binamızın orada Harem tarafına geçişini sağlayabilir. Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı bittiğinde, yağmur yağdığı zaman vatandaşlarımız eskisi gibi burada yağmur sularından rahatsız ve tedirgin olmayacaklar. Bundan sonra İstanbul’a güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bundan sonra işlerin koordinasyonunda bir sıkıntı olmayacak."

Kaynak: AA