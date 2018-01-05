Uzlaştırmacı ücretleri belirlendi

05 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)-Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek ücretleri belirledi.

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenecek.

2018 yılında uzlaştırmacılara ödenecek ücretler şöyle:

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 114-171 TL, Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde; 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 TL, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 TL, 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 TL, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 TL, Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde; 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 TL, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 TL, 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 TL, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 TL.