Uzman isim açıkladı: Santori yanardağı patlarsa... Ege'de 3 kıyı kentini tsunami vurabilir!

Ege'de sismik hareketlilik artarken peş peşe yaşanan depremler komşuyu alarma geçirdi.Yunanistan'ın Santori adasından okullar tatil edilip acil afet planı yapılırke, Türkiye'de de endişeler arttı. Vatandaşlar Ege'de deprem mi olacak, Santori yanardağı mı patlayacak merak ediyor. Uzmanlar ise genel olarak yanardağın patlaması ile tetiklenebilecek büyük bir depreme işaret ediyor.

Tsunami tehdidi!

Ekol TV ekranlarında Ege Denizi’ndeki depremleri değerlendiren yer bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen, kıyılardan uzak durulması, balıkçılık ve deniz faliyetletinin askıya alınmasına yönelik çağrılara değindi.

Bu uyarıların tsunami tehdidi nedeniyle yapıldığını belirten Özmen, "Deprem olduktan sonra depremin yıkıcı etkilerinin yanı sıra tsunami dalgaları da oluşuyor. Bu bölgede de 6,5'u geçecek depremlerin Tsunami dalgalarını oluşturma ihtimali var. Bu dalgaların da depremin sarsıntısının yanı sıra yine can kaybını yaratma ihtimali var” dedi.

Muğla, Aydın ve İzmir'e kritik uyarı

Doç. Dr. Bülent Özmen konuşmasının devamında, “Santorini Adası, Türkiye’de Bodrum ve Muğla kıyılarına yaklaşık yaklaşık 175-180 kilometre uzaklıkta. Zaten 4,8 büyüklüğündeki depremi de Muğla, Aydın ve İzmir’deki insanlar hissetti. Eğer daha büyük deprem olur ve Tsunami dalgaları yaratırsa hem depremin sarsıntısı Muğla ilindeki yerleşim birimlerinde hem de tsunami dalgaları nedeniyle Türkiye kıyılarında hasar yaratabilir” diye konuştu.

1956 yılında Santorini Adası’nın yakınında meydana gelen 7,3 ve 7,4 büyüklüklerindeki depremlerin Türkiye sınırlarında tsunami dalgaları oluşturduğunu hatırlatan Özmen, "Tarihte olduğuna göre yarın daha büyüğü gelirse de maalesef ülkemizi de etkileyecek tsunami dalgaları olabilir” dedi.