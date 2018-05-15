Uzmanlar ramazanda sağlıklı beslenme için uyardı

15 Mayıs 2018

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği ramazan bu akşam ilk teravih namazı ve ardından sahura kalkılmasıyla başlayacak.

Ramazan öncesi uzmanlar yeni beslenme düzenine ilişkin uyarılarda bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yeni düzene birkaç gün içerisinde uyum sağlanabileceğini ifade ederek, "Oruç ibadeti doğru ve sağlıklı bir beslenme ve yaşama biçimi ile sindirim sisteminin dinlenmesine, vücudun zararlı maddeleri dışarı atarak detoks yapması ile sağlığı koruyucu ve destekleyici bir rol oynar. Yetersiz beslenilmesi ve aşırı beslenme yada sağlık sorunu olanları bu sorunun ciddi hale gelmesine yol açabilmektedir. Oruç ibadeti sağlıklı Müslümanların yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. İlaçlarını düzenli kullanan kişilerin ise hekimlerinin önerisi ile oruç tutmamaları sağlıkları açısından doğru olacaktır" dedi.

"İftarda her şeyi yiyebilirim" şeklinde hareket edilmemeli

Yorulmaz, iftar ve sahurda çok özellikli beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"İftar oldu oruç bitti, şimdi her şeyi yiyebilirim" şeklinde hareket edilmemesi gerektiğini belirten Yorulmaz, "Besinler kolay sindirilecek türde olmalıdır. Kan şekerini yavaş yükselten besinler tüketilmelidir. Sebzeler ve posalı besinlerin tercih edilmesi, kabızlıktan korunmada önemlidir. Şerbetli tatlılar yerine, meyve tüketimine özen gösterilmeli. İftar ve sahurda tek yönlü beslenmeden kaçınılmalı, çok çeşitli beslenmeye özen gösterilmelidir. Günlük ortalama 2,5 litre su veya sıvı tüketimi yaz mevsiminde özellikle çok önemlidir." diye konuştu.

İçecek olarak çok soğuk olmayan su, ayran, açık çay, ıhlamurun tercih edilmesi gerektiğini anlatan Yorulmaz, "Kolalı, gazlı içeceklerden kaçınılmalı. Besinlerin çok sıcak servis edilmemesi de bir diğer önemli kuraldır. Çok sıcak yemekler mide rahatsızlıklarına neden olabilir, gaz yapıcı etki gösterebilir." dedi.

"Sahura mutlaka kalkılmalı"

Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini dile getiren Yorulmaz, "Sahur için uyanıldığında yüzünüzü soğuk suyla yıkayın, böylece daha çabuk uykunuz açılır ve sahurda yeterli miktarda yemek yiyebilirsiniz. Sahurda susatacak özellikte olan, turşu, tuzlu peynir, baharatlı, yağlı tuzlu ağır yemeklerden kaçınmak doğru olacaktır. Proteinden zengin tuz miktarı az et, yumurta gibi daha uzun süre tok tutacak besinlerin tüketilmesi uygun olacaktır." önerisinde bulundu.

İftar ve sahur arasında yeterli su tüketiminin tamamlanması gerektiğini anlatan Yorulmaz, öğünlerde besinlerin yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ramazan zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için bir fırsat

Ramazanda bir başka geleneğin de kalabalık iftar sofraları ve iftar davetleri olduğunu hatırlatan Yorulmaz, bir iftar davetinde yiyeceklerden azar azar tüketilmeli, hiçbir zaman aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtti.

Ramazanın sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için de bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Yorulmaz, "16-17 saat bu tür zararlı maddelerden uzak durmak, bu alışkanlıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu gösterecektir. İftar yemeğinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek, koltukta dinlenmek yerine biraz hareket etmek, kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olması açısından yararlı olmaktadır. Aslında iftardan sonra kılınan teravih namazı bu açıdan faydalıdır. Ramazanda yeterli uyku uyumak ta önemlidir. Bu nedenle işten eve döndükten sonra iftara kadar 1 saat uyumak bu anlamda faydalı olacaktır." diye konuştu.

Ramazanda sık yapılan hatalar

Yorulmaz, ramazan ayında sık yapılan hataları da şu şekilde ifade etti:

"Sahura kalkmamak, iftarda hızlı yemek, özellikle kalabalık iftarlarda, sofrada uzun süre oturmak yemeği fazla kaçırmak, misafirlere daha fazla yemeleri için ısrar etmek, yağlı, kızartma, kavurma, fazla tuzlu ya da ağır yemekler yemek. Çok fazla yemek çeşidi yapmak, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünleri tüketmek. Şerbetli tatlılar yemek, sıvı olarak gazlı, kolalı içecekler, ya da fazla çay, kahve tüketmek. İftarla birlikte sigara ile orucu açmak, oruçlu iken içilemeyen sigaraları iftardan sonra telafi etmeye çalışmak. İftar yaptıktan sonra televizyon karşısında atıştırmak. Oruçlu geçirilmesi gereken zamanı uyuyarak geçirip, sahura kadar uyanık durmak."

Kaynak: AA