Uzmanlardan öneri: “Borsanın açılışı ertelensin”

Birol BOZKURT

Bu hafta piyasalar için kritik. Geçtiğimiz hafta 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 8 Şubat’ta durdurulan işlemler, bu hafta Çarşamba günü tekrar başlayacak.

Geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan Borsa’da işlemlerin geç kapatılmasının ardından bu hafta da piyasaların nasıl açılacağına ilişkin tedirginlik hakim. Bu anlamda 15 Şubat Çarşamba günü işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul’un açılmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, “Depremzedelerin yaralarını sarması ve sakinleşme için Borsa İstanbul’un açılışı pazartesi gününe kadar ertelenebilir” dediler.

Uzmanlar, piyasaların bir nebze rahatlaması için şu önerilerde bulunuyorlar: Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre deprem bölgesinde 400 bine yakın borsa yatırımcısının 56 milyar lirayı geçen portföyü bulunuyor. Depremin olduğu ilk iki gün açık kalan piyasalar birçok depremzede yatırımcının da zarar etmesine neden olmuştu. Enkaz altında kalan veya yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalışan yatırımcılar şimdi zararlarının karşılanmasını talep ediyor. Deprem bölgesinde yakınını kaybeden evleri yıkılan yatırımcıların kredili işlemlerini kapatamadığını söyleyen piyasa uzmanları birçok yatırımcının temerrüde düştüğünü zararlarının büyük olduğunu söylüyor. Uzmanlar yapılan işlemlerin iptal edilerek zararların karşılanmasını bekliyor.

Şirketlerden hisse geri alımı beklentisi

Piyasa uzmanları Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Halkbank, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Türk Telekom gibi birçok şirketin hisse geri alımları yaparak piyasayı desteklemesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerin hisse geri alımının teşvik edilerek yatırımcının korunması gerektiğini söyleyen uzmanlar bu sürecin piyasalara olan güveni sarsmaması gerektiğini belirtiyor. Küçük yatırımcının zarar etmemesi için önlemlerin biran önce alınması ve duyurulması gerektiğini savunan uzmanlar ancak bu önlemlerin alınmasından sonra piyasaları açmanın daha sağlıklı olacağı görüşünde.

Piyasa uzmanlarından Borsa İstanbul önerileri

Borsa 5 gün daha açılmasın

Piyasa uzmanları gerekli önlemler alınmadan borsanın açılmaması gerektiğini söylüyor. Yatırımcıların paniğe sevk edilmeden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini savunan uzmanlar piyasanın 5 gün daha kapalı kalmasını istiyor.

Deprem bölgesindeki yatırımcıların zararları karşılansın

Depremzede yatırımcıların temerrüde düşen ve kapatamadıkları işlemleri için özel bir çalışma yapılması talep ediliyor. Depremden etkilenen yatırımcılar aracı kurumlardan kredi ve temerrüt faizlerinin silmesini bekliyor.

Pazartesi ve salı günü yapılan işlemler iptal edilsin

Piyasa uzmanları depremin ilk iki günü yapılan işlemlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Uzmanlar iptal kararı çıkması halinde oluşacak kayıpların telafisi için yeni bir çalışma yapılabileceğini belirtiyor.

Şirketlerin hisse geri alımı teşvik edilsin

Depremin ilk gününde hisse geri alımı açıklayan şirketler olmuştu. Piyasa uzmanları piyasalarda güvenin oluşması için Varlık Fonu şirketleri öncülüğünde yapılacak hisse geri alımlarının bu güveni verebileceği görüşünde.