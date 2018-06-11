"Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var"

11 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan." dedi.

'Daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu'

Erdoğan, "Biz CHP Genel Başkanının çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından hayır bulsun." diye konuştu.

'Toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar'

Erdoğan, "Toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar, 'Ülkeyi bize teslim edin' diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar. Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak inşallah" dedi.

'Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil'den de 'Bizi kurtar.' diye telefonlar geliyor." ifadelerini dile getirdi.

Kaynak: AA