VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM burs başvuru tarihi...
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim yılı bursları için tarihler merak ediliyor. Üniversite öğrencileri sıranın kendilerine gelmesini isterken sık sık yöneltilen soru "VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.
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Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına katkı sağlayan burs programları, yeni eğitim öğretim yılında gündemde... Üniversite öğrencileri VGM'nin başvurularını beklerken "VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna da yanıt arıyor.
VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor?
VGM burs başvuruları 22 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak ve 31 Ekim 2026 saat 23:59'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını www.vgm.gov üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ