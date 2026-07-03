Vietnam'dan gelen çelik borular için soruşturma başladı
Ticaret Bakanlığı, Vietnam menşeli bazı paslanmaz çelik boruların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre süreç, yerli üreticilerin başvurusu üzerine başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı, Vietnam menşeli bazı paslanmaz çelik boruların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.
Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yerli üreticilerin başvurusu üzerine inceleme yapıldı
Soruşturma süreci, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı.
Başvuru kapsamında, Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen şeklindeki boruların ithalatında halen uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edildi.
Yeterli bilgi ve delil bulundu
Yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılması için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu değerlendirildi.
Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Vietnam menşeli paslanmaz çelikten kare veya dikdörtgen şeklindeki boruların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.