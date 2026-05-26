Vizesiz ülkelere bir yenisi daha eklendi! Türk vatandaşlarına yeni kolaylık

Sri Lanka, Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir seyahat kolaylığı kararı aldı.

Güney Asya'nın popüler turizm destinasyonlarından biri olan ülke, Türk vatandaşlarından alınan 50 dolarlık turistik giriş ücretini 25 Mayıs 2026 itibarıyla kaldırdı.

Böylece Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vize, e-vize veya çipli kimlik kartıyla giriş yapabildiği destinasyon sayısının 100'ü aştığı belirtildi.

Turizm gelirlerini artırma hedefi

Kolombo yönetiminin aldığı kararın, ülkeye daha fazla turist çekmek, döviz gelirlerini artırmak ve havalimanlarındaki işlemleri hızlandırmak amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Uzmanlar, son dönemde özellikle Asya'daki turizm rekabetinin hız kazandığına dikkat çekerken, Tayland ve Malezya gibi ülkelerin ardından Sri Lanka'nın da benzer teşvik adımları attığını belirtiyor.

Seyahat edecekler için uyarı

Uzmanlar, vize veya giriş ücretinin kaldırılmasının sınır kontrollerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

Pasaport kontrolü sırasında dönüş bileti, otel rezervasyonu ve yeterli maddi imkana ilişkin belgelerin talep edilebileceği belirtilirken, seyahat öncesinde resmi konsolosluk ve dışişleri kaynaklarından güncel giriş şartlarının kontrol edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.