VOTAŞ ihaleyle devredildi

12 Ekim 2017

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin daha önce kiralama usulü ile Van Ticaret Borsasından devraldığı VOTAŞ'ı, 39 yıllığına devretmek için ihale düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan ihalede 4 firma şartname aldı, kapalı teklif usulü ile yapılan ihaleyi katılan tek firma olan Asya Tarım Hayvancılık İnşaat AŞ 19 milyon 510 bin liralık teklifle kazandı.

Kazanan firmanın ihale bedelinin yüzde 25'ini peşin, geri kalanı ise 18 taksit halinde ödeyeceği, ardından toplanacak komisyonun ihaleyle ilgili nihai kararı vereceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Van TSO Başkanı Necdet Takva, şunları kaydetti:

"İhaleyi kazanan firma Van TSO bünyesinde faaliyet gösteren, sermayesinin tamamı Van TSO'ya ait olan bir firmadır. Amacımız bu işletmeyi Van TSO'nun yönetmesi değil. Mümkün olduğunca tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren firmaların bu işi yapmasıdır. Öncelikli amacımız VOTAŞ'ın bir Van değeri olarak kalmasıdır. Türkiye'de Torku gibi örnekler var. Torku nasıl bugün artık Türkiye'nin tamamına satış yapan bir firma haline geldiyse, bizim de VOTAŞ'ı bölgede ve Türkiye'de örnek bir üretici ve pazarlamacı konumuna getirmektir."

Toplam 4 bin dönüm arazi üzerine kurulu VOTAŞ'ta, sağmal tesisler, genç hayvan binaları, sağımhane, doğumhane, gübre çukurları, yem bitkileri yetiştiriciliği, meyvecilik, hayvancılık alanları ile arazi sulamada modern pivot sulama sistemleri bulunuyor.

Kaynak: AA