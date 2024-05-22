Vuslat Doğan Sabancı deniz kazasının ardından ilk kez görüntülendi

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, Temmuz 2023’te Yunanistan’ın Leros adası açıklarında tekne kazası geçirmişti. Vuslat Doğan Sabancı tedavi görmek için ABD’ye gitmiş, süreç içerisinde pek çok ameliyat geçirmişti.

Vuslat Doğan Sabancı, küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in yaptığı ‘Emanet’ isimli sergisini İstanbul’da da Tophane-i Amire’de sanatseverlerle buluştu.

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre; sergi açılışına Vuslat Doğan Sabancı da katıldı. Vuslat Doğan Sabancı, Leros Adası açıklarındaki kazanın ardından ilk kez görüntülendi.

Vuslat Doğan Sabancı kimdir?

İş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Vuslat Doğan Sabancı, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade özgürlüğü alanlarında Türkiye ve dünyada önemli çalışmalara imza attı.

Hürriyet Yayıncılık’ta 2004-2008 yılları arasında CEO ve 2008-2018 arasında Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere, 22 sene hizmet verdi. Doğan Ailesi’nin medya ile ilgili tüm faaliyetlerini sonlandırması ile beraber, Mayıs 2018’de bu görevden ayrıldı.

Türkiye’nin önemli gayrimenkul sitesi olan Hürriyet Emlak’a faaliyetlerine başladığı dönemde liderlik eden Doğan Sabancı halen bu platformun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Doğan Sabancı, Hürriyet’ten önce The New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinde çalışmış, buralarda Asian Business World News Channel (Asya İş Dünyası Haber Kanalı) ve Journal'ın Latin Amerika baskısının oluşumunda rol aldı. Bilkent Üniversitesi’nden Ekonomi alanında lisans ve Columbia Üniversitesi’nden Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans derecesine sahip

Doğan Sabancı halihazırda, Türkiye’nin en büyük kurumlarından olup akaryakıt ürünleri dağıtımı, elektrik üretimi ve ticareti, otomotiv ticareti ve pazarlaması, endüstri, finans ve yatırım, internet, gayrimenkul yatırımcılığı, eğlence ve medya, turizm ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Vuslat Doğan Sabancı, küresel çapta düşünce ve medya özgürlüğünü savunan Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) ömür boyu onursal Yönetim Kurulu Üyesi ve Columbia Üniversitesi'nin Global Merkezler Danışma Kurulu ve Columbia Global Liderlik Konseyi üyesidir.

Doğan Sabancı ayrıca Türkiye'de girişimciliği teşvik eden Endeavor Türkiye’nin kurucu üyesi ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) yönetim kurulu üyesidir.