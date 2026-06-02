WMO tarih vererek uyardı: El Nino yakıp kavuracak

WMO, dünyayı yakıp kavuran El Nino'nun çok yakında gerçekleceğini duyurdu.

WMO'nun yeni raporunda, El Nino için haziran-ağustos dönemini işaret ederken aşırı sıcakların kasıma kadar devam edeceğini öngördü.

Orta ve Doğu Ekvator Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklığının El Nino eşiklerine yaklaştığı, Tropikal Pasifik'te sıcaklıkların ortalamanın 6 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.

"El Nino önümüzdeki aylarda kapımıza dayanıyor"

Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "El Nino önümüzdeki aylarda yüzde 90 olasılıkla kapımıza dayanıyor. Dünya bunu acil bir iklim uyarısı olarak ele almalı. El Nino koşulları, ısınan bir dünyanın ateşine benzin dökecektir. Etkiler daha da sert vuracak, daha da uzağa yayılacak ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacaktır." ifadelerini kullandı.

Guterres, bu duruma karşı tek etkili yanıtın eşit iklim eylemi olduğunu vurgulayarak, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmayı, en savunmasızları korumayı ve herkes için erken uyarı sistemleri sağlamayı önerdi.

Hazırlık çağrısı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da potansiyel olarak güçlü bir El Nino hava olayına hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Saulo, "El Nino, kuraklığı ve şiddetli yağışları şiddetlendirecek ve hem karada hem de okyanusta sıcak hava dalgaları riskini artıracaktır. 2023-24'teki en son El Nino, kayıtlardaki en güçlü 5 El Nino'dan biriydi ve 2024'te gördüğümüz rekor küresel sıcaklıklarda rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.