X'ten kaçanlar soluğu Bluesky'da alıyor! Peki Bluesky Social nedir, nasıl kayıt olunur?

Bluesky Social, eski adı Twitter olan X'in Elon Musk'a satılmasının ardından X'e alternatif olarak kuruldu. Elon Musk X'i satın aldıktan sonra Twitter'in ikonik mavi tasarımını siyaha çevirmiş, 'mavi tik'i ücretli satmaya başlamıştı. İkonu ve adı değişen sosyal medya devi büyük tepki toplamıştı.

Bluesky nedir?

Elon Musk'ın hamlesine tepki olarak kullanıcılar Twitter satılmadan önce Bluesky Social'a geçti. Bluesky neredeyse eski Twitter'ın bir kopyası gibiydi. Twitter'ın sunduğu temel hizmetleri bünyesinde barındıran ve merkezi olmayan bu sosyal ağın arayüzü de Twitter'a benziyordu.

Bluesky nasıl bir uygulama?

Kullanıcılara Twitter'da olduğu gibi içerikleri özgürce kontrol etme ve paylaşma imkanı veren Bluesky aynı zamanda açık kaynak kodlu bir platform olup, geliştirmelere ve özelleştirmelere olanak sağlıyor.

Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından paltformun sadık kullanıcıları, bir bir Bluesky'a geçmeye başladı. Trump'ın yeniden başkan seçilmesi ve Musk'ın yeni yönetimde üst düzey bir konuma getirilmesi ile X'te bir göç dalgası daha tetiklendi.

Seçim sonrası kullanıcı sayısında patlama

Ekim sonunda toplam kullanıcı sayısı yaklaşık 13 milyon olan Bluesky, seçimlerden sonra 15 milyonu gördü. Seçim sonrası kullanıcı sayısındaki artışa, Brezilya'da yasaklanan X'in seçeneksiz kalan kullanıcıları da eklendi. Brezilya'daki yasak sonrası Bluesky 2,6 milyon kullanıcı daha kazandı.

Platformun yeni kullanıcıları arasında gazeteciler, sol görüşlü politikacılar ve ünlüler de bulunuyor. Yeni kullanıcılar X'in aksine reklamlardan ve nefret söyleminden uzak bu yeni platformu büyük bir hevesle sahipleniyor. Bazı kullanıcılar Bluesky'ın Twitter'ın ilk günlerin gibi hissettirdiğini söylüyor.

Bluesky nasıl kullanılır? Bluesky hesabı nasıl açılır?

Platformla ilgili kullanıcıların ilk merak ettiği 'Bluesky paralı mı' sorusu. Bluesky ücretsiz bir platform olup davet kodu sistemiyle çalışıyor.

Bluesky davet kodu nasıl alınır?

Kullanıcıların Bluesky web sitesine girerek kendi e-posta hesaplarına bir davetiye kodu talep ediyor. Kullanıcının talebi, platform tarafından kabul edilince e-posta hesabına davet kodu gönderiliyor.