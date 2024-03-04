Y Kuşağı, en zengin jenerasyon olacak

Emre ERGÜL

Küresel emlak danışmanlığı firması Knight Frank’ın yayınladığı son “The Wealth Report”a (Varlık Raporu) göre, Y Kuşağı (1981- 1996 arası doğanlar) insanlık tarihinin en zengin jenerasyonu olacak.

Ancak bugün değil, 2040’tan sonra… Knight Frank’e göre, bugün parayı yöneten 50 yaş üstü kuşaklar (1928-1945 arası doğan Sessiz Kuşak, 1946 ile 1964 arası doğan Baby Boomerlar ve 1965 ile 1980 arası doğan X Kuşağı), Y Kuşağı’na 90 trilyon dolarlık varlık miras bırakacak. Bu varlık transferi, 2044 yılında sona erecek. Tüm ekonomik raporlar, Y Kuşağı’nın tüm dünyada ev alma ve istikrarlı iş bulma konusunda sıkıntı çektiğini gösteriyor.

Raporu yayınlayan Forbes dergisi de buna dikkat çekti: “Büyük servet devrinin, iş piyasasında, ekonomide, emlak dünyasında ve Y Kuşağı’nın yaşam tarzlarında yansımaları olması muhtemel. Kredi kartı borcu, ağır öğrenci kredisi geri ödemeleri ve yeni bir ev almanın ve çocuk sahibi olmanın zorluklarıyla boğuşan Y Kuşağı, servetlerinin neredeyse bir gecede değiştiğini görebilir.

Bu yeni keşfedilen zenginlik, Y Kuşağı’na finansal güvence sağlayacak. Fon akışı, ev sahibi olmanın, borçsuz yaşamanın ve kariyer risklerini almak için yeterli kaynaklara sahip olmanın kapılarını açacak.” Forbes’un Y Kuşağı’na bir notu da şu: “2030’larda 2019’da sahip olduğunuz varlıkların 5 katına sahip olacaksınız.” Artık hesabını siz yapın…

Knight Frank raporuna göre, mülk veya gayrimenkul gelecekte zenginlik yaratmanın bir yolu olmayacak. Cazenove Capital direktörü Mike Pickett raporda şu değerlendirmeyi yapıyor: "Düşük faiz ortamı ve son 15 yılda konut fiyatlarında görülen etkileyici büyümenin önümüzdeki 15 yılda tekrarlanması pek olası değil.”

Rapor ayrıca geçen yıl daha fazla insanın daha zengin hale geldiğini ve süper zengin bireylerdeki artışın bir önce ki yıl yaşanan düşüşü fazlasıyla tersine çevirdiğini ortaya koydu. Rapora göre, net serveti 30 milyon dolar veya daha fazla olan ultra yüksek net değere sahip bireylerin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4.3 artışla 626 bin 619 kişiye ulaştı.

Kuzey Amerika, geçen yıla göre yüzde 7.2 artışla ultra zenginlerin payının tüm bölgeler arasında en fazla arttığını gördü. Bunu, süper zenginlerin sayısında yüzde 6.2'lik artışla Ortadoğu izledi; ve Afrika yüzde 3.8 arttı. Latin Amerika, ultra zengin nüfusta bir önceki yıla göre yüzde 3.6 oranında düşüş yaşayan tek bölge oldu. Rapora göre ileri bakıldığında, son derece zengin insanların sayısının önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 28 oranında artması bekleniyor.

Süper zenginlerin sayısının artması beklenirken bu, 2023'te sona eren beş yıllık dönemdeki yüzde 44'lük artıştan çok daha yavaş. Raporda, aralarında Hindistan, Çin, Malezya ve Endonezya'nın da bulunduğu Asya'da ultra yüksek net servete sahip bireylerde daha fazla büyüme beklendiği belirtiliyor.