Yabancılar için Türkiye uygulaması yayında

20 Nisan 2018

Türkiye’de göç ve göçmenler ile ilgili işlemleri yapan, göçmenlere yönelik uyum faaliyetleri düzenleyen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni mobil uygulamasını yayınladı.

“Göç İdaresi” adıyla Google Play’de kullanıcıların hizmetine açılan uygulama, ikamet, vize, uluslararası koruma ve geçici koruma hakkında bilgileri içeriyor. Türkiye’de hali hazırda yaşayan yabancılar ve yanı sıra Türkiye’ye yerleşmeyi düşünen yabancılar, bu uygulama aracılığıyla işlemler hakkında detaylı bilgiye erişirken, hak ve yükümlülüklerini öğrenebilecek.

Uygulama hakkında değerlendirmede bulunan Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, “Yaptığımız mobil uygulamayla ülkemize gelen yabancılar, hak ve yükümlülüklerini öğrenebilecek. Yanı sıra yasal statüyle üllkemizde kalış hakkında bilgilenen yabancılar, yasa dışı konuma düşmemek için ne yapmaları gerektiğini öğrenebilecek” dedi.

6 dilde hizmet

Türkiye’de bulunan göçmen nüfusun yapısına göre şekillendirilen mobil uygulama, 6 dilde hizmet verecek. Eğitim, sağlık, çalışma ve benzeri sebeplerle dünyanın 190 ülkesinden göçmenin işlemlerini kolaylaştırmak ve bilgilendirmek için faaliyete geçen uygulama, Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Rusça, Farsça ve Almanca dil seçeneğine sahip.

Kurulduğu 2013 yılından bu yana göçmenler ve Türk insanının karşılıklı uyumu için çalışmalar yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu uygulamada Türkiye’de Yaşam Rehberine de yer veriyor. Yabancıların uyumu ve Türkiye’yi daha yakından tanıması için hazırlanan bölümde Türkiye’nin tarihi, kültürü, sosyal yaşamı, hukuk düzeni gibi birçok konuda bilgi yer alıyor. Yanı sıra yabancıların Türkiye’ye yerleştikten sonra ihtiyacı olabilecek barınma, eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal güvenlik gibi birçok konuda bilgilendirici içerikler yer alıyor.

2015 yılında faaliyete geçen ve 6 dilde hizmet veren Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER ) 157 hattıyla koordineli olarak faaliyete giren uygulama, kullanıcılara canlı destek imkanı da sunuyor. Yabancılar, yasal statü, iş ve işlemleri hakkında bilgiler alabildiği,sorularına yanıt aldığı YİMER 157 başvurularını uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan uygulama üzerinden YİMER 157 hattına bugüne kadar yapılan çağrılarla ikamet, vize, geçici koruma, uluslararası koruma gibi konularda en çok sorulan soruların yanıtlarına kolaylıkla ulaşabilecek.

“Göç İdaresi” uygulamasının yanı sıra yabancıların Türkiye’deki işlemleri ve Türkiye hakkında bilgileri içeren bir online bilgi platformu ve kitapçık Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan diğer çalışmalar arasında yer alıyor.