"Yapay zekanın hukuki boyutu konusunda çok fazla açık var"

Avrupa Birliği'nin (AB) bir yapay zeka kanunu çıkardığını hatırlatan Aydoğdu, "Yapay zekada ortaya çıkan zararlardan kimin sorumlu olacağına dair bir düzenleme yok sadece yapay zekanın kullanımına dair düzenlemeler var" dedi. Aydoğdu, "Yakın gelecekte yapay zekanın hukuki kişiliği, -elektronik kişilik olur, tüzel kişilik benzeri bir kişilik olur- hukuk sistemleri tarafından düzenlendikçe; sorumluluk net bir zemin üstünde kurgulanmış olacak. Ama şu anda bu konuda bir açık var" tespitinde bulundu.

"AB, yapay zeka kanunu 2025'te yürülüğe sokmayı planlıyor"

Avrupa Parlamentosu bünyesinde çalışan uzmanlar grubunun, 2017'de yapay zekanın gelişim seyrini, insan hayatındaki yerini göz önünde bulundurarak 'ayrı bir kişilik türü' tanınmasını önerdiğini hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti: "Bu, bir kanun düzeyinde hukuk normu değil ya da AB'nin bu yıl taslak olarak kabul ettiği ve 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan 'yapay zeka kanunu'yla aynı güçte bir hukuk normu değil ama bir uluslararası örgüt tarafından bu konuda yapılan en önemli önerilerden biri olarak kabul ediliyor."

"Yapay zekayı telif hakkı sahibi kabul edemiyoruz"

Aydoğdu, dijital telif konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı: "Elektronik kişilik tanınmadığı sürece yapay zeka tarafından icat edilen ya da geliştirilen teknolojilerin telif hakları, yapay zekaya değil o yapay zekaya sahip olan şirkete ait. Yani biz yapay zekayı telif hakkı sahibi kabul edemiyoruz. Bunun için öncelikle yapay zekaya hukuki bir kişilik tanınması gerekiyor. Gelecekte ne olacak? Buna sadece fütüristik bakış açısıyla cevap verebiliriz; yapay zekaya kişilik tanınırsa telif hakları ona ait olur, tanınmazsa da telif hakları konusunda yargı organlarını zorlayacak bir karışıklık oluşabilir."