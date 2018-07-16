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Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye

HSK tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.

Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.

Kaynak: AA

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