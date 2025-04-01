Yarın bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı? (2025 Ramazan Bayramı tatili)

Ramazan Bayramı'nın üçüncü ve son günü bugün yaşanıyor. Bayram sona erse de kamu çalışanları için tatil devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinin de kamu personeli için idari izin kapsamına alındığını açıklamıştı. Böylece 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan tatil, 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Bu gelişmeyle birlikte, tatil süresince bankalarda nasıl bir uygulama olacağı merak konusu oldu. Bankalarda işi olan vatandaşlar 'Bankalar ne zaman açılıyor? ', 'Bayramda bankalar açık mı?' gibi sorulara cevap arıyor.

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı boyunca özel bankalar hizmet vermeyecek. Bayramın son günü 1 Nisan Salı’ya denk geldiği için 2 Nisan Çarşamba günü özel bankalar hizmet vermeye başlayacak.

Kamu bankaları (Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası) da 2-3-4 Nisan tarihlerinde de idari izinli sayılacak. Bu nedenle devlet bankaları kapalı olacak. Bankacılık işlemlerine 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kaldığı yerden devam edilecek.

Borsa İstanbul tatilde açık olacak mı?

Kamu çalışanlarına verilen idari izinler Borsa İstanbul'u kapsamıyor. Bu nedenle, Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren normal işleyişine devam edecek. Borsada işlemler, resmi tatil olan 1 Nisan’ın ardından kaldığı yerden sürdürülecek.