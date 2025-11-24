YDS sonuçları açıklandı mı, takvime göre ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın son oturumu başarıyla tamamlandı. Adaylar, aylar süren yoğun bir hazırlık dönemini geride bırakmanın rahatlığını yaşarken sonuç heyecanı bir hayli yoğun... ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvimi bilmeyenler "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Yükseköğretim ve kamu kurumlarında geçerli olan YDS/2 2025 sınavı 16 Kasım'da gerçekleşti. Aradan bir hafta geçerken sonuçlar bekleniyor. Günler ilerlerken "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da artıyor. İşte o tarih...
YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ