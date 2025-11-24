YDS sonuçları açıklandı mı, takvime göre ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim ve kamu kurumlarında geçerli olan YDS/2 2025 sınavı 16 Kasım'da gerçekleşti. Aradan bir hafta geçerken sonuçlar bekleniyor. Günler ilerlerken "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da artıyor. İşte o tarih...

YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.