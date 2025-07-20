Yeni düzenleme yürürlükte: Yediemin otoparklarında bekleyen araçlar 6 ay içinde alınmazsa satılacak

Yediemin otoparklarında uzun süredir bekleyen araçların satışına yönelik süreç hız kazandı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yeni yasal düzenlemeyle, trafikten men edilerek otoparklara çekilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışıyla ilgili usuller netleştirildi.

6 ay içinde teslim alınmazsa satışa çıkarılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, bu araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri aracılığıyla bilgilendirme yapılacak. Bildirimden itibaren 6 ay içerisinde teslim alınmayan araçlar, illerde çevre şehircilik il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

Hurda araçlar pazarlıkla satılacak

Tebliğ kapsamında görevlendirilecek makine mühendislerinin raporuyla hurda olduğu tespit edilen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği asgari bedelin altına düşmemek şartıyla lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak. Hurda kapsamında olmayan araçların satışını ise ilgili idareler gerçekleştirecek.

Satış işlemi sonrası, araca ait teknik bilgilerle birlikte alıcıya dair kimlik ve adres bilgilerini içeren bir satış belgesi düzenlenecek.

Haciz ve rehin şerhleri kalkıyor

Satışı yapılan araçların üzerindeki "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi şerhler tamamen kaldırılacak. Elde edilen gelir, varsa alacaklılara dağıtılacak, kalan tutar araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa bakiye kendisine ödenecek.

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni düzenlemeyle birlikte araçların yedieminde en fazla 11 ay kalabileceğini belirtti. Özdemir, "Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satılacak. Elde edilen gelirler vadeli hesaplarda tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek" dedi.

Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulamanın, hem yediemin otoparklarında biriken araç yoğunluğunu azaltması hem de ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Öte yandan SGK borçlularına ait araçların bu kapsama dahil olmadığı, ancak bu konuda da ayrı bir düzenleme yapılmasının planlandığı öğrenildi.