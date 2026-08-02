Yeni haftada hava nasıl olacak? Bu kentlerde yaşayanlar dikkat!

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Türkiye, yeni haftada sıcak ve büyük ölçüde yağışsız havanın etkisi altında kalacak.

Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, bazı kentlerde 40 dereceyi aşacak. İstanbul çevresinde pazartesi günü kısa süreli yerel yağış ihtimali bulunurken yurdun diğer kesimlerinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Hafta boyunca Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava etkisini koruyacak. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru özellikle batı ve iç bölgelerde yeniden yükselmesi öngörülüyor.

İstanbul'da yerel sağanak ihtimali

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artış gösterecek. İstanbul'da termometrelerin hafta boyunca 31-32 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi sabahı ise kentin bazı noktalarında kısa süreli ve yerel sağanak görülebilir.

İzmir'de sıcaklık 38 dereceye çıkacak

Ege Bölgesi'nde kavurucu sıcaklar etkisini artıracak. İzmir'de haftanın ilk günlerinde 34 derece civarında ölçülecek sıcaklığın ilerleyen günlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Pazar gününün haftanın en sıcak günü olacağı tahmin edilirken özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacakların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Ankara'da haftanın zirvesi pazar günü

İç Anadolu'da sıcak ve güneşli hava hâkim olacak. Ankara'da gündüz sıcaklıklarının hafta boyunca 33 ila 37 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Başkentte sıcaklığın pazar günü 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Açık havada uzun süre kalacakların sıvı kaybı ve sıcak çarpması riskine karşı önlem alması önem taşıyor.

Akdeniz'de yüksek nem etkili olacak

Antalya'da sıcaklıkların 32-34 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ölçülen değerlerin üzerine çıkması beklenirken bölgede güneşli ve nemli hava hafta boyunca sürecek.

Karadeniz kıyılarında bunaltıcı hava

Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar diğer bölgelere kıyasla daha düşük olacak. Samsun'da termometrelerin 29-31 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Ancak yüksek nem, kentte bunaltıcı bir havaya neden olacak.

Samsun'da hafta boyunca güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Erzurum'da sıcaklık farkı 20 dereceyi aşacak

Doğu Anadolu'da gündüzleri sıcak, geceleri ise serin hava etkili olacak. Erzurum'da gündüz sıcaklıklarının 29-34 derece arasında seyretmesi, gece saatlerinde ise 12-15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Böylece kentte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır'da termometreler 43 dereceyi gösterecek

Haftanın en yüksek sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülecek. Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40-43 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Özellikle haftanın ilk günlerinde sıcaklığın 43 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu nedenle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.

Türkiye genelinde yağışsız ve güneşli havanın 9 Ağustos'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.