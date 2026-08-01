Üsküdar'da belediye başkan vekili seçiminin tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması sonrası belediye başkan vekili seçimi için tarih verdi. Üsküdar İlçe Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de toplanacak
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı belirtildi.
Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.