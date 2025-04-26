Yeni Honda Monkey satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Honda, mini motosiklet segmentinin simge modellerinden biri olan Monkey'nin yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımıyla öne çıkan Monkey, EURO5+ emisyon normlarına uyumlu motoru ve gelişmiş donanım özellikleriyle motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Klasik Monkey tasarım çizgilerini koruyan yeni modelde, parlak yüzeye sahip 5,6 litrelik yakıt deposunun üzerinde Honda’nın ikonik kanat logolu amblemi yer alıyor. Modelde, yuvarlak hatlara sahip dijital LCD hız göstergesi bulunuyor. Çalıştırıldığında animasyonla açılan gösterge panelinde, kilometre sayacı ve yakıt göstergesi de yer alıyor.

Aydınlatma sistemlerinde tamamen LED teknolojisi kullanılan Monkey, anahtar üzerindeki bir düğmeyle ışıklarını yakarak park alanlarında kolayca bulunabiliyor.

Yeni Monkey'nin 124 cc hacmindeki motoru, 6 bin 750 devirde 6,9 kW maksimum güç ve 5 bin 500 devirde 10,7 Nm maksimum tork üretiyor. Revize edilen ECU ayarları, yeni katalizör ve O2 sensörü ile motor, çevreci EURO5+ standartlarına uyum sağlıyor.

5 ileri vitesli şanzımanla donatılan model, maksimum 91 km/s hıza çıkabiliyor. WMTC moduna göre 1,5 litre/100 kilometre gibi oldukça düşük bir yakıt tüketimi sunarak kullanıcı dostu performans vadediyor.

Çelik omurga tipi şasisiyle rijitlik ve esneklik arasında başarılı bir denge kuran Monkey, farklı yol koşullarına uyum sağlayabiliyor. Ön tekerde 220 mm, arka tekerde ise 190 mm disk frenler bulunuyor. Ayrıca IMU tabanlı ABS sistemi, sert fren manevralarında arka tekerin havalanmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Küçük gövdesi, düşük hızlardaki dengesi ve 12 inç çapındaki jantları sayesinde şehir trafiğinde kıvrak ve rahat bir kullanım sunan Monkey, retro tasarımını modern detaylarla harmanlayarak kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Yeni Monkey, kırmızı, sarı ve gri olmak üzere üç renk seçeneğiyle, 227 bin TL satış fiyatıyla Honda Motosiklet bayilerinde satışa çıktı.