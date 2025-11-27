Yeni Papa 14. Leo kimdir, nereli, kaç yaşında? Papa 14. Leo Türkiye'ye ne zaman ve nereye gelecek?

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olan Papa 14. Leo, göreve gelmesinin ardından yurt dışı ziyaretlerine çıkıyor. Duraklardan biri de Türkiye... Milyonlar bu ziyareti konuşurken "Papa 14. Leo kimdir, nereli, kaç yaşında", "Papa 14. Leo Türkiye'ye ne zaman ve nereye gelecek" soruları peş peşe geliyor.

Papa 14. Leo Türkiye'ye ne zaman ve nereye gelecek?

Papa Leo yarın Ankara’daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından Beştepe’ye geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak ve ikili görüşme gerçekleşecek.

Ankara temaslarının ardından İstanbul’a gidecek olan Papa, cuma sabahı Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde Hristiyan din adamlarıyla buluşacak. Daha sonra Feriköy’deki Fransız Fakirhanesi’nde yürütülen sosyal yardım çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Papa Leo günün devamında helikopterle İznik’e geçerek, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı kapsamında İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda bir ayin yönetecek.

Papa 14. Leo kimdir, nereli, kaç yaşında?

Papa 14. Leo, asıl adıyla Robert Prevost, 14 Eylül 1955’te Chicago’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Augustinyen Tarikatı’nın küçük ilahiyat okulunda tamamladıktan sonra 1977’de Villanova Üniversitesi’nde matematik lisansını aldı. Aynı yıl rahiplik yoluna girerek Augustinyen Tarikatı’na katıldı; ilk yeminini 1978’de, sürekli yeminini ise 1981’de etti. 1982’de Roma’da rahip olarak atandı.

İlahiyat ve kilise hukuku alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan Prevost, 1985’te Peru’daki Augustinyen misyonunda görev aldı. Uzun yıllar Trujillo’da hem ilahiyat okulunun başkanlığını yürüttü hem de bölgedeki cemaatlerde aktif görevler üstlendi. Kilise mahkemesinde yargıçlık ve çeşitli danışma kurulu üyelikleri de yaptı.

Papa Franciscus’un ölümünün ardından 2025’te yapılan konklavda öne çıkan isimlerden biri olan Prevost, 8 Mayıs 2025’te dördüncü tur oylamada papa seçildi ve Papa 14. Leo unvanını aldı.