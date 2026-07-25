Yeni Parti Genel Başkanı Özel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Yeni Parti'nin MYK üyeleri de belli oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Fotoğraf çekiminden sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret eden Özel, çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Yeni Parti'nin MYK üyeleri de belli oldu:
Genel Sekreter: Yunus Emre
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre