Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı.
Manisa’da gözaltına alınmıştı
Özalper, soruşturma doğrultusunda 5 Ağustos’ta Manisa’da gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Ankara’ya getirilen Özalper, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan İlksen Özalper’in tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA