Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji illeri tek tek uyardı: 45 dereceyi göreceğiz

Geçen haftadan itibaren bazı bölgelerde etkili olan yağışlı hava, yarından itibaren yurdu terk edecek. Cezayir üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası, yurdun Batı bölgelerinde cuma gününe kadar etkili olacak. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Antalya'da 37-45, Adana'da 37-42, Bolu'da 32-35, Samsun'da 27-30, Trabzon'da 26-28, Erzurum'da 25-28, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40 ve Şanlıurfa'da 36-40 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık