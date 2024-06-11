Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji illeri tek tek uyardı: 45 dereceyi göreceğiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunda yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Bunaltan sıcaklar bugünden itibaren etkisini gösterecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ile 8 derece üzerine çıkacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Geçen haftadan itibaren bazı bölgelerde etkili olan yağışlı hava, yarından itibaren yurdu terk edecek. Cezayir üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası, yurdun Batı bölgelerinde cuma gününe kadar etkili olacak. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Antalya'da 37-45, Adana'da 37-42, Bolu'da 32-35, Samsun'da 27-30, Trabzon'da 26-28, Erzurum'da 25-28, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40 ve Şanlıurfa'da 36-40 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık