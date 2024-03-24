Yeniden Refahlı Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili seçilen Suat Pamukçu, bugün AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Haber Merkezi
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Mayıs 2023 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili seçilen Suat Pamukçu 20 Şubat’ta partisinden istifa etmişti.
Pamukçu bugün AK Parti'nin ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne katıldı. Kürsüye çıkan vekile rozetini Erdoğan taktı.
İki daha sonra sarıldı, ardından da partilileri selamladı.