Yerel seçim 2024 Ankara sonuçları: Mansur Yavaş başkenti büyük farkla kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Büyükşehirlerde seçim sonuçları merakla takip edilirken Ankara'da oyların büyük kısmı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'nin mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş, yarışı büyük farkla önde tamamladı.

Mansur Yavaş galibiyetin somutlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "2019 seçimlerinde kazandığımızda kullandığımız cümleleri tekrarlıyorum; karşımızda düşman yok. Hepimiz bu milletin onurlu ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız kimseyi ayırmadan hizmete devam edeceğiz" dedi.

İşte Ankara yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: Yüzde 77.98

CHP adayı Mansur Yavaş: Yüzde 58.91

AK Parti adayı Turgut Altınok: Yüzde 32.72