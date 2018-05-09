Yerhov: İlişkilerimiz kriz öncesi durumdan daha iyi bir noktada

09 Mayıs 2018

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 73. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine konuştu.

İki ülke arasındaki uçak krizinin ardından yaşanan sorunların üstesinden gelindiğini belirten Yerhov, "İlişkilerimizi kriz öncesi durumdan bile daha iyi bir noktaya taşıdık. Geçen sene turizm konusunda da rekor kırdık. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı oldukça yüksek. Bu sene de geçen seneki rekoru aşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yerhov, ikili ilişkilerin çok hızlı adımlarla ilerlediğini kaydederek "Ortak yürüttüğümüz Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi birçok stratejik proje var. Aynı zamanda ikili ticaret hacmimiz yükseliyor." diye konuştu.

Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin Yerhov, sürecin devam ettiğini, çözüme ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Yerhov, 2019'un iki ülke arasında karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini belirterek bu kapsamda hem Türkiye'de hem de Rusya'da birçok etkinlik düzenleneceğini bildirdi.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi

Büyükelçi Yerhov, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Bu anlaşma iptal edilirse çok yazık olur. Ümit ediyoruz ki aklıselim üstün gelir. Bu anlaşmanın taraflarının bir araya gelip karşılıklı anlayış içinde müzakere ederek bu sorunu çözeceğini ümit ediyoruz. Bunun aksini kimse istemez." ifadelerini kullandı.

Yerhov, anlaşmanın çok zor elde edildiğini belirterek "Bu anlaşma, tüm dünya diplomasisi açısından çok büyük öneme sahip bir anlaşma." değerlendirmesinde bulundu.

Rus Büyükelçi, Nazi rejimine karşı elde ettikleri Zafer Günü kapsamında her sene savaşta hayatını kaybedenleri andıklarını kaydederek bu bayramı eski Sovyetler Birliği himayesindeki ülkelerin temsilcileri ile kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte, çocuklar savaş dönemi şarkıları söylerken konuklara Rusya ile eski Sovyet ülkelerinin mutfaklarından yemekler ikram edildi.

Etkinliğe Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan diplomat ve misyon şefleri katıldı.

Kaynak: AA