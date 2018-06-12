Yerli ve yenilenebilir enerji ortak vaat

12 Haziran 2018

CANAN SAKARYA

Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde enerji politikalarında yerli ve yenilebilir enerji öne çıkarken, bu kaynaklardan enerji üretimi kadar tüketiminin desteklenmesi öngörülüyor.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi dışında enerji verimliliği de dikkat çeken ikinci başlığı oluşturdu. Yıllık asgari 60 milyar kWh yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen AK Parti, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yerinde tüketimi teşvik edecek mekanizmaları devreye sokacak. Sokak aydınlatmasında güneş enerjisine dayalı ve verimi yüksek sistemler kullanmayı, binalarda ısı yalıtımının ve güneş paneli yatırımının mali yükünü paylaşmayı hedefleyen CHP, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükselterek, enerjide dışa bağımlılık ve güvenlik sorununu çözmeyi vadetti. MHP, kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami seviyede değerlendirilmesi, nükleer enerji santrali projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini belirterek, "Enerji verimliliği üretimden tüketime bütün alanlarda güçlü ve çeşitlendirilmiş finansal araçlarla desteklenmeli” dedi. Enerji ve Madencilik alanında siyasi partilerin seçim beyannamelerindeki başlıklar özetle şöyle:

AK Parti: Hidroelektrik kapasitesine 10 bin MW’lık kapasite eklenecek

• Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek kaynak çeşitlendirilmesini sağlayarak, bu kaynaklardan azami ölçüde faydalanılacak.

• Yenilenebilir enerji alanında teknoloji transferi sağlayarak yeni ve yerli teknoloji kullanımını artırılacak.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yerinde tüketimi teşvik edecek düzenlemeler gerçekleştirilecek.

• Hidroelektrik kapasitesine 10 bin MW’lık kapasite eklenecek. Ilısu Hidroelektrik Santrali’nde bu yıl su tutulmaya başlanacak, Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak.

• 2018 yılı sonuna kadar tüm illere, 2019 yılı sonuna kadar 222 ilçeye doğal gaz ulaşacak.

• Linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak.

• Yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojisi çalışmalarına hız verilecek

• Kamunun ruhsat sahibi olduğu kömür sahaları yatırıma açılacak

• En az 5.000 MW ilave kapasiteli yerli kömür yakıtlı tesis inşa edilecek. Yıllık asgari 60 milyar kWh yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek.

• Taşkömürü Arama Projesi hazırlanacak, üretim ve istihdamı artıracak yeni iş modelleri ile taşkömürü ülke ihtiyacını karşılayacak hale getirilecek.

• Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı’nın uygulanması ile 23.9 milyon TEP ve bunun karşılığı olarak 8.4 milyar dolar tasarruf sağlanacak.

• Başta konutlar olmak üzere enerji verimliliği konusundaki yatırımlar desteklenecek. Enerji verimliliği alanında KOBİ’lere ve konutlara dönük özel destek programları geliştirilecek

• Enerjiyi verimli tüketen ürünlerin verimsiz ürünlere oranla kullanımının artırılması çalışmalarını desteklenecek.

• Madencilikte Türkiye Hammadde Tedarik Stratejisi belirlenecek. Güvenli madencilik için Maden Güvenlik Kurumunu kurulacak. “Güvenli Madenciliğin Yol Haritası” çalışması yapılacak. • BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak.

CHP: Panel yatırımına sıfır faizli kredi

• Sokak aydınlatmasında güneş enerjisine dayalı ve verimi yüksek sistemler kullanılacak.

• Termik santrallerin, çevre dostu teknolojilerle kurulmasını yasal zorunluluk haline getirilecek.

• Yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yükseltilecek.

• Binalarda ısı yalıtımının ve güneş paneli yatırımının mali yükü paylaşılacak, yalıtım teknolojisi yerli üretimle yapılacak.

• Güneş paneli kullanan apartmanlara panel yatırımı için sıfır faizle kredi verilecek, kredi geri ödemeler, üretilen elektrikten tahsil edilecek.

• Enerji alanında AR-GE çalışmaları kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile gerçekleştirilecek.

• Nükleer enerji de riskli santrallerin kurulmasına izin verilmeyecek.

• Madencilikte aramadan son ürüne kadar ileri teknoloji kullanılacak. • Bor madenlerinin özelleştirilmesine izin verilmeyecek.

MHP: Türk Enerji Ticareti Birliği kurulmalı

• Kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami seviyede değerlendirilmeli.

• Nükleer enerji santrali projeleri hızla tamamlanmalı.

• Enerji verimliliği üretimden tüketime çeşitlendirilmiş finansal araçlarla desteklenmeli.

• Enerji diplomasisi geliştirilmeli, “Türk Enerji Ticareti Birliği” kurulmalı.

İYİ Parti: Konut ve iş yerlerinde yenilenebilir enerji üremi desteklenecek

• Enerji şirketlerinin halka açılmasını teşvik edilecek.

• Enerji teknolojileri üreten işletmelere teşvik uygulamalarında öncelik verilecek.

• Enerji sektörüne ilişkin devletin kurumsal yapılanmasını yeniden.

• Enerji Teknolojileri Araştırma Üniversitesi kurulacak.

• Biyoyakıta dayalı enerji üretim merkezleri kurulacak.

• Doğalgaz politikaları revize edilecek.

• Enerji Verimliliği Optimizasyon Modeli Uygulamaya geçirilecek.

• Yenilebilir Enerjiye Geçiş Programı hayata geçirilecek.

• Elektrik üreminde yenilenebilir enerjinin payını ilk 5 yıl içinde yüzde 18’e çıkarılacak.

• Konut ve iş yerlerinde yenilenebilir enerji üremi desteklenecek.

• Mermerde katma değerli ihracat artırılacak .

• Yeni teknolojilerle metalik madenciliğe önem verilecek.