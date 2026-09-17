Yılda 2 milyar şişe üretimle insani yardımlara kaynak

Hamide HANGÜL

Tö­rende konuşan Türk Kızılay Ge­nel Başkanı Prof. Dr. Fatma Me­riç Yılmaz, yılda yaklaşık 2 milyar şişe üretim gerçekleştirdiklerini, farklı kategorilerde 29 ürünle tü­keticinin karşısına çıktıklarını ve 26 ülkeye ihracat gerçekleştirdik­lerini açıkladı. Yeni üretim konu­suna da değinen Yılmaz, şu bilgi­leri verdi: “100 yıl önce tek bir kay­nakla yola çıkmıştık.

Şimdi, yine Afyonkarahisar’dan çıkan yeni bir kaynak üzerinde çalışıyoruz. Bu kaynağı Kızılay Minera adıy­la tüketicilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Minera bizim için ikinci yüzyılın ilk adımı olacak. Minera, Afyonkarahisar’ın gele­neksel maden suyu kaynağına gö­re daha hafif bir içime sahip ola­cak. Hedefimiz, Minera’yı ulusla­rarası pazarlardaki büyümemizin lokomotifi haline getirmek. Bizim gücümüz yaptığımız iyiliklerden geliyor. Her bir kuruş Kızılay Der­neği’ne aktarılarak, ihtiyaç sahip­lerine ulaştırılıyor. Buradaki her bir iyiliği iyilik için kullanmaya devam edeceğiz.”

“Bir şişe maden suyu sıcak bir yemeğe dönüşüyor”

Kızılay Maden Suyu ile üreti­min iyiliğe dönüştüğünü dile ge­tiren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün dünyada in­sani ihtiyaçlar her yıl artıyor. Bu­na karşılık insani yardıma ayrılan kaynaklar aynı hızda artmıyor. Bu noktada, 100 yıl önce Afyonkara­hisar’da alınan kararın ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlıyoruz.

Bir şişe maden suyu, bir aşevin­de verilen sıcak yemeğe, afet böl­gesinde ihtiyaç sahibine ulaşan yardıma, sınırlarımızın ötesin­de uzanan bir yardım eline dönü­şüyor.” Törende konuşan Kızılay Yatırım Grup Başkanı Şevki Uyar, Afyonkarahisar’da 100 yıldır ma­den suyu ürettiklerini ve şehrin üretimin başlangıç noktası oldu­ğunu söyledi. Afyonkarahisar’ın yanı sıra Adana, Erzincan ve Göl­cük olmak üzere 4 fabrikada üre­tim yaptıklarını açıklayan Uyar, yılda 2 milyar şişe üretim yaptık­larını söyledi.

“Gazoz da başladı, amacımız daha fazla gelir oluşturmak”

Ürün yelpazesini genişlettik­lerini ve Kızılay gazozun da üre­timine başladıklarını açıklayan Uyar, “Bu ay üretim ve sevkiyat­ları başladı, yakın zamanda raf­larda olacak. Adana fabrikamız­da da yeni bir ürünümüzün daha üretimi başladı, o da raflara yakın zamanda çıkacak. Amacımız, Kı­zılay için daha fazla gelir oluştur­mak” diye konuştu. Afyonkara­hisar’da yeni bir hat yatırımı da­ha yaptıklarını dile getiren Uyar, “Ağırlıklı ihraç etmek üzere pet şi­şe dolumu yapacağız. Bu sayede üretim kapasitemizi artıracağız. İhracat yaptığımız ülke sayısı 26” diye konuştu.

Üretimin belli kriterlere göre gerçekleştirildiğine işaret eden, “Aromalı ürünlerde koruyucu kul­lanmıyoruz. Renklerdiriciler de doğal. Meyveli grubunda doğal meyve kullanıyoruz” diye konuştu.