Yılda 2 milyar şişe üretimle insani yardımlara kaynak
Kızılay Maden Suyu, kuruluşunun 100’üncü yılını kutladı. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı ve 100’üncü yıl pastası kesildi.
Hamide HANGÜL
Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yılda yaklaşık 2 milyar şişe üretim gerçekleştirdiklerini, farklı kategorilerde 29 ürünle tüketicinin karşısına çıktıklarını ve 26 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yeni üretim konusuna da değinen Yılmaz, şu bilgileri verdi: “100 yıl önce tek bir kaynakla yola çıkmıştık.
Şimdi, yine Afyonkarahisar’dan çıkan yeni bir kaynak üzerinde çalışıyoruz. Bu kaynağı Kızılay Minera adıyla tüketicilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Minera bizim için ikinci yüzyılın ilk adımı olacak. Minera, Afyonkarahisar’ın geleneksel maden suyu kaynağına göre daha hafif bir içime sahip olacak. Hedefimiz, Minera’yı uluslararası pazarlardaki büyümemizin lokomotifi haline getirmek. Bizim gücümüz yaptığımız iyiliklerden geliyor. Her bir kuruş Kızılay Derneği’ne aktarılarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Buradaki her bir iyiliği iyilik için kullanmaya devam edeceğiz.”
“Bir şişe maden suyu sıcak bir yemeğe dönüşüyor”
Kızılay Maden Suyu ile üretimin iyiliğe dönüştüğünü dile getiren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün dünyada insani ihtiyaçlar her yıl artıyor. Buna karşılık insani yardıma ayrılan kaynaklar aynı hızda artmıyor. Bu noktada, 100 yıl önce Afyonkarahisar’da alınan kararın ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlıyoruz.
Bir şişe maden suyu, bir aşevinde verilen sıcak yemeğe, afet bölgesinde ihtiyaç sahibine ulaşan yardıma, sınırlarımızın ötesinde uzanan bir yardım eline dönüşüyor.” Törende konuşan Kızılay Yatırım Grup Başkanı Şevki Uyar, Afyonkarahisar’da 100 yıldır maden suyu ürettiklerini ve şehrin üretimin başlangıç noktası olduğunu söyledi. Afyonkarahisar’ın yanı sıra Adana, Erzincan ve Gölcük olmak üzere 4 fabrikada üretim yaptıklarını açıklayan Uyar, yılda 2 milyar şişe üretim yaptıklarını söyledi.
“Gazoz da başladı, amacımız daha fazla gelir oluşturmak”
Ürün yelpazesini genişlettiklerini ve Kızılay gazozun da üretimine başladıklarını açıklayan Uyar, “Bu ay üretim ve sevkiyatları başladı, yakın zamanda raflarda olacak. Adana fabrikamızda da yeni bir ürünümüzün daha üretimi başladı, o da raflara yakın zamanda çıkacak. Amacımız, Kızılay için daha fazla gelir oluşturmak” diye konuştu. Afyonkarahisar’da yeni bir hat yatırımı daha yaptıklarını dile getiren Uyar, “Ağırlıklı ihraç etmek üzere pet şişe dolumu yapacağız. Bu sayede üretim kapasitemizi artıracağız. İhracat yaptığımız ülke sayısı 26” diye konuştu.
Üretimin belli kriterlere göre gerçekleştirildiğine işaret eden, “Aromalı ürünlerde koruyucu kullanmıyoruz. Renklerdiriciler de doğal. Meyveli grubunda doğal meyve kullanıyoruz” diye konuştu.