Yıldırım: Bu harekat mecburiyet sonucu yapıldı

27 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniğinin açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı." dedi.

"PKK, Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu." diyen Yıldırım, "Şimdi yetmedi, Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'nin enerjisini azaltmak, Türkiye'yi meşgul etmek, gelişmesini, kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA