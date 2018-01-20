Yıldırım: Güney sınırlarımızda yeni oyunlar oynanıyor

20 Ocak 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak'ta partisinin il kongresine Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütleri diyor ki, 'Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor.' Külliyen yalan. Bakın, Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ, YPG örgütlerinin baskısından, zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı, Türkiye'ye gelerek canını kurtardı" diyen Yıldırım, "İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

En önemli şeyin ülkenin güneyinde can ve mal güvenliğini teminat altına almak olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hiç kimse bu durumu hafife almasın, bizim için söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" dedi.

"Bugünlerde güney sınırımızda yeni yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor, diğer yandan da bölgeye PKK, YPG, PYD, DEAŞ terör örgütlerini yerleştiriyorlar" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Türkiye buna göz yumar mı, Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Oradaki PKK, PYD, DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza salmaması için yapıyoruz" şeklinde konuştu.