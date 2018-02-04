Yıldırım Hatay'daki harekat merkezini ziyaret etti

04 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, bekar olan şehidin annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi. 4 kardeşi olan şehidin erkek kardeşi parkasını, bir kız kardeşi de askeri tören üniformasını giyerek törene katıldı. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Yıldırım harekat merkezinde

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezini ziyaret etti.

Harekat merkezinde, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi alan Yıldırım'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti.

Kaynak: AA