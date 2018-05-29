Yıldırım: Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz

29 Mayıs 2018

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz." dedi.

Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, "Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik. Bundan sonra aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız." diye konuştu.

'Pensilvanya'dan Kandil'den işaret alanlar'

Başbakan Yıldırım, "Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret alanlar bizim önümüze çıkamazlar." dedi.

Kaynak: AA