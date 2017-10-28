Yıldırım: Konya-Karaman hızlı trenini önümüzdeki sene açıyoruz

28 Ekim 2017

Konya Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım "55 bin metrekare alana sahip yüksek hızlı tren garı temelini ağustosta atmıştık, inşallah önümüzdeki sene tamamlamış olacağız. Konya-Karaman hızlı trenini de önümüzdeki sene açıyoruz" dedi

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Toplam tutarı 1 milyar 400 milyon olan 50 adet projenin açılışı için birlikteyiz bu eserler Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun.

Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi.

Bugün 50 adet projenin toplu açılışını yapıyoruz. Bunlar arsında konutlar var, spor tesisleri var, tarım yatırımları var, okullar var, hastaneler var, üniversiteye derslikler var. Konya’nın ihtiyacı olan her türlü hizmet var.

15 yılda Konya’ya 40 milyar lira yatırım yaptık.15 yıl önce 150 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi bin kilometreyi geçti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Tıp Fakültesini 20108 tamamlamış olacağız.

55 bin metrekare alana sahip yüksek hızlı tren garı temelini ağustosta atmıştık, inşallah önümüzdeki sene tamamlamış olacağız. Konya-Karaman hızlı trenini de önümüzdeki sene açıyoruz.